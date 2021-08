Vlamingen dumpen hun coronahuisdier in het asiel: “Een dier wordt meer en meer een voorwerp”

Zware uitslaande brand in hoeve bij kasteel van Hamal in Rutten bij Tongeren

16 augustus In de hoeve bij het kasteel van Hamal in Rutten, nabij Tongeren, is zondagavond een zware brand uitgebroken. Het vuur zou aan een voertuig in een schuur zijn ontstaan. De vlammen sloegen uit het dak, toen de brandweerpost Tongeren van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg ter plaatse kwam.