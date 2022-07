Vlaming zet rem op elektriciteitsverbruik: zelfs de boiler mag een graadje lager

Leidt combinatie van stijgende coronacij­fers en start van festival­sei­zoen tot nog meer besmettin­gen? “Gevaar niet veel groter dan op privébij­een­komst”

Net nu het festivalseizoen opnieuw op gang is getrokken, krijgen we alweer af te rekenen met een nieuwe coronagolf. Moeten we vrezen voor een sterkere stijging van de cijfers? Viroloog Marc Van Ranst stelt alvast gerust: “De festivals spelen zich grotendeels af in openlucht, waardoor er niet per se meer overdracht zal zijn dan op een privébijeenkomst.” Toch blijven enkele basismaatregelen belangrijk, klinkt het.

6 juli