Vlaming zat vorig jaar gemiddeld 20 minuten zonder stroom en 18 minuten zonder gas

De voorbije jaren lag de gemiddelde uitval van aardgas meestal tussen 2 en 3 minuten, wat betekent dat er in 2021 een forse stijging was. Volgens de VREG heeft dat te maken met de versnelde uitrol van de digitale gasmeter. Daardoor zijn er meer geplande onderbrekingen. “Aangezien die werken aangekondigd worden of in overleg met de getroffen eindafnemers gebeuren, blijft de hinder voor de afnemers beperkt”, klinkt het in het rapport over de kwaliteit van de dienstverlening van de netbeheerders.