Vlaming produceerde vorig jaar gemiddeld 471 kilogram afval, laagste cijfer sinds 1994

De gemiddelde Vlaming produceerde 471 kilogram afval in 2021, een daling met 4 kilogram in vergelijking met 2020. Daarmee produceren we in Vlaanderen per persoon 34 kilogram afval minder dan de gemiddelde Europeaan in 2020, en 62 kilogram minder dan de gemiddelde Nederlander, 67 kilogram minder dan de gemiddelde Fransman en maar liefst 157 kilogram minder dan de gemiddelde Duitser.

De daling van de totale afvalproductie is volledig toe te schrijven aan de daling van het restafval. Zo verbruikte de Vlaming vorig jaar 140 kilogram restafval, in vergelijking met 147 kilogram in 2020. Restafval is de som van het huisvuil, het grofvuil en het straat- en veegvuil. Het is belangrijk om deze afvalstoffen tot een minimum te beperken aangezien ze niet gerecycleerd kunnen worden en in de verbrandingsoven eindigen.

Blauwe zak

De uitrol van de uitgebreide pmd-inzameling naar alle Vlaamse gemeenten droeg bij aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Het betekent natuurlijk wel een verdere stijging van het ingezamelde pmd, +30.000 ton op een jaar tijd. "De uitbreiding van de blauwe zak bewijst duidelijk zijn nut", reageert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Onze huishoudelijke afvalproductie is in bijna 30 jaar nog nooit zo laag geweest. Ook onze bedrijven hebben massaal hun afvalproductie beperkt. Het is zaak verder te volharden en samen stap voor stap de afvalberg nog kleiner te maken."

Zwerfvuil

Ondertussen halen we in Vlaanderen enkele doelstellingen uit het afvalstoffenplan. Een daarvan is om de hoeveelheid afval tegen 2022 te beperken tot 502 kilogram per inwoner. Die is ruimschoots gehaald. Met 140 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2021 zitten we ook bijna aan onze doelstelling om het restafval te beperken tot 138 kilogram in 2022. De doelstelling om de hoeveelheid zwerfvuil tegen 2022 met 20 procent te doen afnemen in vergelijking met 2015 is echter nog niet gehaald. In 2021 bedroeg de daling nog maar 11 procent.

De doelstelling om de hoeveelheid zwerfvuil tegen 2022 met 20 procent te doen afnemen in vergelijking met 2015 is echter nog niet gehaald.

Volgend jaar wordt het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 vervangen door een nieuw plan. Er is een ontwerp klaar, dat al een openbaar onderzoek doorliep. In het ontwerp wordt onder meer voorgesteld om de hoeveelheid restafval in Vlaanderen nog verder te laten dalen naar 100 kilogram per inwoner in 2030 en de hoeveelheid zwerfvuil met nog eens 20 procent terug te dringen.