Vlaming opnieuw gemotiveerder om regels te volgen (maar beperken sociale contacten is lastiger)

Versoepe­lin­gen steeds verder weg door slechte cijfers: “Als we blijven hangen, zijn er eventueel andere maatrege­len nodig”

7 december Globaal zien we nog wel een heel lichte daling in de besmettingscijfers ten opzichte van een week geleden, maar het gaat nu zo traag dat we kunnen spreken van een stagnering. Bij de ziekenhuisopnames is er zelfs een lichte stijging ten opzichte van gisteren. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs baart dat zorgen. Hij sluit nieuwe maatregelen niet uit. Wat wel duidelijk is, is dat er met deze cijfers niet snel versoepelingen komen.