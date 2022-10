Vlaming koopt spaarzamer, duurzamer en lokaal door inflatie en energiecrisis

“We merken dit ook bij onze handelaars”, zo laat Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo weten. “Er worden misschien links en rechts iets minder stuks verkocht maar de mensen kiezen wel voor meer duurzaamheid en kwaliteit.”

Dit weekend worden 11 miljoen klanten door 14.000 handelaars over het hele land in de watten gelegd tijdens het Weekend van de Klant. Het feit dat klanten meer in eigen buurt winkelen, betekent niet dat ze er niet op uit trekken om te gaan winkelen in andere steden. Zo zijn voor de Vlaming Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt en Leuven de vijf favoriete shoppingssteden.

“Ze gaan meer in de buurt en lokaal winkelen, maar dat wil niet zeggen dat ze een voorkeur hebben voor de ene of de andere winkel. De consument vindt het belangrijk dat het winkelcentrum in een dorp of stad een goede mix biedt. Dat er vertrouwde ketens zijn, waar ze bepaalde spullen gaan kopen, maar dat er daarnaast ook net die unieke winkels zijn die ervoor zorgen dat het ene winkelcentrum niet hetzelfde is als het andere.”

Vooral de bereikbaarheid (20 procent), de netheid (13 procent), de mix van ketens en zelfstandige winkels (12 procent) en betaalbare parkings (12 procent) zijn van doorslaggevend belang bij de klanten om een aangename shoppingervaring te hebben. De auto blijf ook voor zowel de Vlaming (59 procent) als de Waal (81 procent) het belangrijkste vervoermiddel tijdens het winkelen. Het openbaar vervoer scoort met 1 procent bij de Vlamingen slecht. Om dit percentage omhoog te krijgen zijn extra investeringen nodig, zo blijkt uit het onderzoek van Unizo en Comeos.

Ook blijkt dat shoppers steeds minder cash geld op zak hebben. Vooral contactloos betalen zit in de lift. In vergelijking met een jaar geleden zegt 65 procent van de respondenten dat nu meer contactloos te betalen dan vorig jaar. Daarbij wordt vooral de ‘klassieke’ bankkaart gebruikt (87 procent).

Energie besparen

Comeos lanceert tijdens het Weekend van de Klant ook zijn ‘Responsible Commerce’-actieplan om handelaars aan te zetten om op hun energierekening te besparen.

“Met het actieplan Responsible Commerce nemen we drie maatregelen”, aldus Klaas Soens van Comeos Vlaanderen. “De eerste is de lichtreclames en de lichten in de etalage doven na sluitingstijd. De tweede maatregel is dat er geen open deuren meer aan de ingang zijn om zo geen energie meer te verspillen, en de verwarming een graad lager zetten tot 19 graden. Zo hopen we energie te besparen en ook de energiefactuur te drukken op termijn.”

De hoge energiefacturen komen voor veel handelaars bovenop de twee jaar dat ze helemaal of gedeeltelijk gesloten waren door corona. Ook de huurkosten nemen met tien procent toe. “Gelukkig heeft de regering maatregelen genomen zoals de Vlaamse jobbonus. Die geeft 700 euro aan mensen die aan het werk gaan en dit geeft zuurstof aan de mensen. We zijn nog in bespreking om te kijken of in het kader van de handelshuur de index minder doorgerekend kan worden bij energieverslindende panden zoals nu beslist is voor de particuliere huurmarkt.”

Prijsgevoelig

De stijgende kosten voor handelaars hebben ook een invloed op de prijszetting van hun producten. Zo wordt een deel doorgerekend naar de consument. “Dat proberen we te beperken. Bijvoorbeeld in de supermarkt proberen we echt die prijs zo laag mogelijk te houden omdat we zien dat de consument zeer prijsgevoelig is. Twee derde van de consumenten geven ook aan dat ze prijsbewuster gaan shoppen en meer kwalitatief gaan kopen dan kwantitatief.”