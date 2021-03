Vlaming hunkert naar restaurantbezoek: teller staat al op bijna 60.000 reserveringen

Op het Overlegcomité van vorige vrijdag werd de datum van 1 mei naar voren geschoven om de horeca te heropenen, net geen 200 dagen na de sluiting in oktober. Dat lieten de Vlamingen zich geen twee keer zeggen. Bij het grootste reserveringsplatform voor restaurants, Tablebooker, hebben maar liefst al 18.000 klanten hun restaurantbezoek verzekerd. Ook Resengo maakt zondagmiddag de balans op van 25.000 reserveringen. In totaal gaat het om bijna 60.000 reserveringen.

Sinds het Overlegcomité afgelopen vrijdag de datum van 1 mei op tafel legde voor de mogelijke heropening van de horeca, komen de boekingen voor restaurantbezoek op gang. “We hebben meteen sinds de aankondiging van de restaurants op 1 mei gezien dat de consument intensief is beginnen reserveren. We zitten nu al op 18.000 gereserveerde plaatsten”, vertelt Paul Slootmans, CEO van Tablebooker, aan VTM NIEUWS

43.000 ongeduldige restaurantbezoekers

Ook bij reserveringsplatform Resengo lopen de reserveringen binnen. “Vrijdag en zaterdag boekten maar liefst 20.500 Vlamingen hun restaurantbezoek. Samen met de boekingen van vandaag maakt dat meer dan 25.000 reserveringen”, laat CEO Dirk Gypen weten.

Horeca Vlaanderen heeft momenteel nog geen cijfers over restaurantboekingen. “De overgrote meerderheid van de zaken werkt overigens met eigen systemen. Het is wel zo dat de aangekondigde datum van 1 mei goed is ontvangen”, aldus Mathias De Caluwé. Horeca Vlaanderen gaat op korte termijn de sector breder bevragen.

Klanten verwelkomen

Chef Broes van restaurant ‘t Vijfde Seizoen in Aalter staat te popelen om op 1 mei de deuren opnieuw te openen en zijn klanten te verwelkomen. “Het is hier nu een opslagruimte voor take-away. We gaan blij zijn als we opnieuw tafels, stoelen en een mooi gedekte tafel kunnen zetten. Er hebben nu al een 400-tal klanten gereserveerd”.

Doel en perspectief

“Als ze telefonisch reserveren voor acht of tien personen, zeggen we ook: het is een doel en perspectief, maar het is nog geen zekerheid. Het is afwachten maar we zijn optimistisch”, sluit hij af.

Lees ook: