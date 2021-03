Vlaming hunkert naar restaurantbezoek: teller staat al op bijna 20.000 reserveringen

“We hebben meteen sinds de aankondiging van de restaurants op 1 mei gezien dat de consument intensief is beginnen reserveren. We zitten nu al op 18.000 gereserveerde plaatsten”, vertelt Paul Slootmans, CEO van Tablebooker, aan VTM NIEUWS

Ook chef Broes van restaurant ‘t Vijfde Seizoen in Aalter staat te popelen om op 1 mei de deuren opnieuw te openen en zijn klanten te verwelkomen. “Het is hier nu een opslagruimte voor take-away. We gaan blij zijn als we opnieuw tafels, stoelen en een mooi gedekte tafel kunnen zetten. Er hebben nu al een 400-tal klanten gereserveerd”.

Doel en perspectief

“Als ze telefonisch reserveren voor acht of tien personen, zeggen we ook: het is een doel en perspectief, maar het is nog geen zekerheid. Het is afwachten maar we zijn optimistisch”, sluit hij af.