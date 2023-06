Vlaming fietst meer dan ooit: 1 op 5 gaat met tweewieler naar het werk

De Europese hoornaar KIJK. HLN en Natuurpunt speuren naar de Europese hoornaar

Welke insecten leven er in jouw tuin of buurt? Dat is de vraag die HLN deze zomer samen met Natuurpunt wil beantwoorden. In deze videoreeks gaat onze wetenschapsexpert Martijn Peters samen met Jef Hendrix (coördinator Natuurpunt) op zoek naar bijzondere exemplaren die je kan tegenkomen in jouw omgeving. In de eerste aflevering speuren ze naar de ‘Europese hoornaar’ (Vespa crabro). Ontdek alles wat je moet weten over de koning van de wespen.