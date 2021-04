Vlaanderen zet volgende week meer dan 250.000 vaccins, vijfde meer dan deze week

Nu de leveringen van de vaccins steeds groter worden, gaan ook de vaccinaties verder de hoogte in, om zoals bekend tegen midden mei richting het half miljoen per week te gaan. Volgende week zullen we dus aan de helft van dat vooruitzicht zitten.

De meeste vaccinaties (211.000) zullen gebeuren met het vaccin van Pfizer/BioNTech, de meest betrouwbare en klokvaste leverancier tot nu toe. In een aantal grote vaccinatiecentra zullen er voor het eerst ook Moderna-vaccins worden ingezet, een kleine 32.000 in totaal, en van AstraZeneca zullen er maar 10.000 vaccins toegediend worden. De grote levering AstraZeneca-vaccins van deze week - bijna 260.000 dosissen voor heel België - wordt pas over twee weken gebruikt. In tussentijd vertrekken de uitnodigingen daarvoor.

Na de campagne in de woonzorgcentra zal tegen volgende week ook die in de ziekenhuizen afgelopen zijn, op een aantal tweede inentingen na. Er staan nul nieuwe inentingen gepland. Ook de eerstelijnsmedewerkers zijn allemaal een eerste keer gevaccineerd in de vaccinatiecentra. In de serviceflats en de collectieve zorgvoorzieningen zoals de instellingen voor gehandicapten staan de laatste tweede prikken gepland.

De vaccinatiecentra worden dus duidelijk de grote spil in de campagne, nadat daar de voorbije weken vooral medewerkers uit de eerstelijnsgezondheidszorg zijn gevaccineerd. De geplande 247.875 inentingen zijn allemaal bedoeld als eerste dosissen voor 65-plussers. In alle centra gaat het tempo gevoelig de hoogte in.

Het grootste vaccinatiecentrum van Vlaanderen, dat van Antwerpen, krijgt in totaal meer dan 18.000 vaccins toegewezen. Gent krijgt er 7.700, Aalst 6.000, Hasselt en Brugge 5.400. Op de kaart kan u zelf de aantallen voor alle centra opzoeken:

Alle 65-plussers gevaccineerd in week van 3 mei

Woensdag verklaarde minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams parlement dat het tempo ook de komende weken verder omhoog gaat. In de week van 12 april zullen naar verwachting 260.000 vaccins gezet worden, daarna 300.000 en in de laatste week van deze maand tot slot 265.000.

Doordat vanaf 19 april ook de eerste risicopatiënten worden gevaccineerd samen met de laatste 65-plussers, schuift de einddatum voor de ouderen wel op van de week van 19 april naar die van 3 mei.

Bekijk hier ook de vaccinatieplanning van deze week:

