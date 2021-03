Vlaanderen zet volgende week meer dan 150.000 vaccins, vanaf mei gaan we richting half miljoen per week “als de leveringen volgen”

In Vlaanderen zullen er volgende week 154.257 vaccins worden toegediend, tien procent meer dan de 140.000 van deze week. De meeste spuitjes zijn bedoeld voor de vaccinatiecentra, waar het vanaf volgende week vooral aan de ouderen in de bevolking is, en voor de ziekenhuizen. Maar de echte grote versnelling is pas voor de laatste week van maart, waarna er week na week meer gevaccineerd zal worden. Tijdens de piek midden mei moeten er een half miljoen vaccins per week gezet worden. Als de vaccins tenminste komen zoals beloofd.

De vaccinatiecampagne in Vlaanderen schakelt volgende week opnieuw een - kleine - versnelling hoger. Nadat deze week de eerste 19.200 85-plussers in de vaccinatiecentra welkom waren, zullen dat er volgende week 87.000 worden. Zij krijgen dan allemaal hun eerste inenting met het vaccin van AstraZeneca, waarvoor de tweede prik twaalf weken later volgt, of dat van Pfizer, waarvoor er vijf weken later een tweede inenting is.

In de ziekenhuizen staan 37.500 vaccinaties op het programma, waarvan voor het eerst 21.270 patiënten die hun eerste prik zullen krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten in langdurige revalidatie en patiënten in de psychiatrische ziekenhuizen. Ook krijgen 16.260 ziekenhuismedewerkers hun tweede prik.

In de collectieve zorginstellingen zoals die voor gehandicapten zijn er meer dan 18.000 tweede inentingen gepland bij mensen die in februari hun eerste dosis hebben gekregen. Ook de 11.000 vaccins voor de bewoners van serviceflats zijn bijna allemaal tweede prikken, waarna die mensen volledig beschermd zullen zijn.

In de woonzorgcentra staan nog 204 inentingen ingepland, aangezien zo goed als iedereen daar nu het volledige traject heeft doorlopen. Nieuwe bewoners van de rusthuizen worden meestal door de arts van het centrum in kwestie ingeënt via vaccins die voor hen klaarliggen in de vaccinatiecentra.

Op de kaart kan u ontdekken hoeveel vaccins het centrum in uw buurt de komende week toegewezen krijgt, en hoeveel er al gezet zijn:

Beke: “Moeilijke week”

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) had het op de persconferentie over de planning over een “moeilijke” week qua vaccinaties, vooral door het nieuws rond AstraZeneca. Maar volgens Dirk Dewolf, topman van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, is de conclusie van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA van gisteren “kristalhelder: er is geen enkel verband tussen vaccinaties en een hoger risico op tromboses”.

Wel is er “geen uitsluitsel over enkele zeldzame gevallen met een combinatie tussen trombose en lage bloedplaatjes”, maar het gaat daar om 25 gevallen op 20 miljoen vaccinaties. Daarom zal de bijsluiter dat minimale risico extra vermelden, en wordt er meer aandacht geschonken aan symptomen als blauwe plekken en aanhoudende en ernstige hoofdpijn na vaccinatie.

Grote versnelling voor over twee weken

Pas over twee weken zal de campagne in Vlaanderen echt versnellen met dan 191.421 vaccinaties, waarvan 166.000 in de vaccinatiecentra. Volgens de voorlopige planning moeten dan de eerste zeventigers een eerste prik krijgen. Daarnaast worden er nog 13.050 prikken gezet in de ziekenhuizen, 7.182 in de collectieve zorgvoorzieningen en 5.244 in de assistentiewoningen. “De vaccinatiecentra zullen hoe langer hoe meer de kern van de vaccinatiecampagne worden”, aldus Beke.

De versnelling komt er vooral dankzij de beslissing om het tweede Pfizer-vaccin nu standaard na vijf weken toe te dienen in plaats van drie. Daardoor hoeft er geen stock van gereserveerde tweede dosissen meer aangehouden te worden en kunnen de voorraden in de vriezers opgebruikt worden. Bovendien is Pfizer al zijn leveringsbeloften toe nu toe nagekomen en levert de producent ook zeer regelmatig.

In de weken nadien moet de versnelling verder gaan. Volgens de voorlopige leverschema’s zullen er meer vaccins toekomen, en moeten we zo midden mei tot een half miljoen vaccins per week kunnen toedienen in Vlaanderen.

Doel: iedereen gevaccineerd op 11 juli

De Vlaamse vaccinatiecampagne zal ook effectief moeten versnellen, willen we het objectief van 11 juli halen dat minister Beke zondag heeft vooropgesteld. Dan moet elke Vlaming die dat wil, een eerste prik hebben gekregen.

Maar aan het huidige tempo waarin Vlaanderen vaccineert, zal op die datum nog geen 40 procent van de Vlamingen gevaccineerd zijn.

Terwijl Vlaanderen nu gemiddeld 12.700 vaccins per dag toedient, zouden dat er eigenlijk 41.500 moeten zijn. Als de producenten leveren wat ze beloofd hebben, zal de versnelling er ook effectief komen, belooft Beke.

