Vlaanderen zet deze week ruim 781.000 prikken, tegen eind juli 80 procent Vlaamse volwassenen volledig gevaccineerd

Vlaanderen zet de komende weken volop in op de tweede prikken. In de week van 5 juli is een derde van de 781.552 vaccins nog voorzien voor een eerste prik, waarvan 107.000 van Johnson & Johnson waarvan er sowieso maar één dosis nodig is, maar in de rest van de maand vallen de eerste dosissen nagenoeg stil. In de week van 11 juli zijn er bijvoorbeeld maar 6.051 gepland, terwijl er dan meer dan 330.000 tweede dosissen geprikt worden.