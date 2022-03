Vlaanderen zamelt meer dan 17,7 miljoen euro in na actiedag ‘Oekraïne 12-12'

Varsenare REPORTAGE. Op pad met Oekraïense kinderen tijdens hun eerste schooldag in West-Vlaams dorp: “De taal? Wij gebruiken Google Translate, meneer”

“Hello, I’m juffrouw Maxime. Juffrouw is the same as teacher.” Juf Maxime van het vijfde leerjaar heette woensdagochtend de negen Oekraïense leerlingen hartelijk welkom op hun eerste dag in de vrije basisschool De Wassenaard in Varsenare. Enkele laatstejaarsleerlingen deden de rest en leidden de oorlogsvluchtelingen rond in het nieuwe schoolomgeving. De taalbarrière? “We gebruiken Google Translate, meneer” klinkt het enthousiaste antwoord. Wij gingen voor één dag terug naar de schoolbanken en zagen hartverwarmende taferelen. “We vragen om niet zélf te beginnen over de oorlog tegen de kinderen."

16 maart