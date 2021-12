Vlaanderen wordt strenger voor adoptielanden: “Wie niet voldoet, vliegt van de lijst”

Na een vernietigend rapport over fraude bij interlandelijke adoptie, wil Vlaanderen strenger controleren met welke landen ze nog samenwerkt. Voor ieder land zal een risicoanalyse uitgevoerd worden op basis van zes criteria. Landen die hieraan niet voldoen, vliegen van de lijst. Vooral Afrikaanse landen met corrupte overheden worden geviseerd. “Het is onze absolute prioriteit om kinderhandel en trauma’s uit te sluiten."

Begin september barstte de bom in adoptieland. Na een lijvig en vernietigend rapport over mensenhandel en fraude bij interlandelijke adoptie, wou Vlaams minister van Gezin Wouter Beke (CD&V) er met de grove borstel door gaan. Hij stelde zelf, naar het voorbeeld van Nederland, een adoptiepauze voor van twee jaar. Uiteindelijk werd Beke teruggefloten door coalitiepartner N-VA. Een hervorming mocht, een revolutie niet.

Vandaag legde Beke een nieuw plan op tafel: een zestal strenge selectiecriteria waardoor de rotte appels uit de mand gewipt worden. Landen die niet voldoen aan deze criteria worden van de lijst geschrapt. Verwacht wordt dat er toch een heel aantal, lees: vooral Afrikaanse landen, niet meer in aanmerking zullen komen.

Volledig scherm Vlaams minister van Gezin Wouter Beke (CD&V) © BELGA

Traceerbaarheid

De belangrijkste eis is traceerbaarheid. Vlaanderen moet kunnen traceren via welke stappen er in het herkomstland besloten is om over te gaan tot interlandelijke adoptie. “Wat we niet willen, is een traject waarbij een tehuis zelf kan beslissen om een bepaald kind op te vangen en vervolgens na verloop van tijd zelf aangeeft dat het kind in aanmerking komt voor adoptie, zonder dat er een traject binnen jeugdzorg is gelopen”, zegt Beke. “Traceerbaarheid is ook belangrijk voor geadopteerden die op zoek zijn naar het verhaal achter hun adoptie, en voor kandidaat-ouders die zeker willen zijn dat de belangen van het kind zorgvuldig werden afgewogen.”

Vlaanderen wil ook zeker weten dat er genoeg stappen zijn ondernomen om het kind in eigen land op te vangen. Is er actief op zoek gegaan naar de uitgebreide familie van het kind om binnen die kring van eigen familie een plaats te vinden? Is er lang genoeg gezocht naar een oplossing in eigen land? Interlandelijke adoptie mag dus enkel nog als allerlaatste redmiddel.

Corruptie

Een controversiëler selectiecriterium is de mate waarin een land gekend is voor corruptie. Kort door de bocht: Beke wil niet langer samenwerken met corrupte landen. Zo wordt de samenwerking gestopt met landen waar de kosten voor de adoptie onverklaarbaar hoog liggen. “De praktijk waarbij kandidaat-adoptanten bepaalde bedragen betalen aan het tehuis waar het adoptiekind verblijft of aan de persoon die bemiddelt, houdt risico’s in op mistoestanden in het adoptieproces”, legt Beke uit. “Geadopteerden en kandidaat-adoptanten moeten gerust kunnen zijn dat er geen financiële belangen gemoeid zijn met de adoptie.”

Afrikaanse landen

Landen die de strenge test niet doorstaan, vallen meteen af. “De samenwerking met die landen wordt meteen stopgezet”, zegt Beke. Wie al een kind toegewezen heeft, hoeft zich dan weer geen zorgen te maken. Die dossiers worden afgewerkt volgens het huidige systeem. De andere kandidaten kunnen zich richten op andere herkomstlanden waar Vlaanderen wél nog mee samenwerkt.

In de praktijk betekent dit dat vooral Afrikaanse landen zullen wegvallen. Dat maakt het aantal landen waarmee Vlaanderen nog samenwerkt voor interlandelijke adoptie steeds kleiner, terwijl de vraag van kandidaat-adoptanten nog steeds veel groter is dan het aanbod. Het is geen geheim dat Beke zelf geen voorstander is van interlandelijke adoptie en kandidaten vooral de weg wil leiden naar opties binnen eigen land, zoals pleegzorg. Door het aantal landen drastisch te beperken, voert Beke in alle stilte een kleine revolutie uit.