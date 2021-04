Vlaanderen wordt opnieuw één groot terras, nog groter dan vorige keer

Zeven op tien ouderen gevacci­neerd, en maximaal 500 patiënten op intensieve zorg: deze parameters moeten we halen om het buiten- en binnenplan te laten ingaan

18:36 Tegen 8 mei moeten zeven op de tien 65-plussers in België gevaccineerd zijn met minstens een eerste dosis. Pas als dan ook de situatie op de afdelingen intensieve zorg in de ziekenhuizen “duurzaam verbeterd” is, kan het buitenplan in werking treden waarbij de terrassen opengaan. Begin juni moeten dan bijna alle 65-plussers én de risicopatiënten gevaccineerd zijn, en kan ook het binnenplan in werking treden, als er dan ook een “normalisering” is op intensieve zorgen waar dan nog maximaal 500 Covid-patiënten mogen liggen.