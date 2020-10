Vlaanderen wordt dan toch strenger: over deze nieuwe maatregelen is er straks discussie

Desselgem “Ik vond hun graf niet meer. Ik was in shock”: grafzerk van Heidi’s ouders plots vervangen door anonieme zerk

26 oktober Afgelopen zondag kwam Heidi Ameye uit Avelgem tot een zeer onaangename vaststelling op de begraafplaats Ooigemstraat in Desselgem. De grafzerk van haar ouders was - net als alle andere zerken in de rij - vervangen door een reeks anonieme stenen. “Ik ben in tranen uitgebarsten, want ik vond het graf van mijn ouders niet meer”, vertelt Heidi, die het betreurt dat het stadsbestuur haar niet op de hoogte bracht.