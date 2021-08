Vlaanderen wil zomerscholen ook na de coronacrisis behouden

Truiense basisscho­len organise­ren succesvol­le zomer­school: “Voor mij mag elke schooldag als een zomer­school zijn”

17 augustus Het nieuwe schooljaar is opnieuw in zicht en maakt binnenkort een einde aan acht lange weken zomervakantie. Voor sommige kinderen zijn die twee maanden vakantie de hemel op aarde, voor anderen de oorzaak van heel wat leerproblemen in september. In Sint-Truiden organiseren drie basisscholen daarom, voor het tweede jaar op rij, een zomerschool. En dat betekent zowel bijleren als plezier maken.