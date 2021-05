Vlaanderen wil voedselverlies tegen 2025 met 270.000 ton verminderen

Crevits voorziet 20 miljoen euro uit het Vlaams relanceplan voor onderzoek en innovatie om biomassa beter om te zetten tot grondstoffen voor de industrie. Daarnaast zijn er in het Vlaamse actieplan tegen voedselverspilling verschillende andere concrete acties opgenomen. Zo komt er ondersteuning voor start-ups die werken rond voedselverlies. Thuiskringlopen zullen worden gestimuleerd en er komen specifieke programma’s op maat van de verschillende sectoren die bedrijven ertoe aanzetten om het verlies in te perken.

“Er gaat in het plan ook aandacht naar de armoedeproblematiek, via het actieprogramma ‘Sociaal circulair ondernemen opschalen’”, zei Crevits. “Dat gaat over de herverdeling van voedseloverschotten naar mensen in armoede en ook over sociale tewerkstelling bij het herverdelen en verwerken van voedseloverschotten in nieuwe producten.”