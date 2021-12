Vlaanderen wil records breken: 700.000 tot 800.000 boosterprikken per week

Vlaanderen wil 700.000 tot 800.000 boosterprikken per week zetten. Dat is aangekondigd op het digitaal persmoment van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Tegen het einde van januari moet iedereen die in aanmerking komt voor een derde prik die gekregen hebben. De versnelling in de vaccinatiecampagne betekent dat 2,5 miljoen Vlamingen bijkomend al in januari gevaccineerd zullen kunnen worden.

De omikronvariant zal volgens het huidige tempo van de verspreiding dominant worden rond Nieuwjaar in Vlaanderen. Vlaanderen wil per week 700.000 tot 800.000 boosterprikken zetten. Dat zijn er minstens 100.000 meer dan op het hoogtepunt van de campagne tot nog toe in juni. Om dat te kunnen, moeten de vaccinatiecentra hun capaciteit wel verhogen.

“We kiezen voor de 84 bestaande vakantiecentra voor de versnelde boostercampagne. Extra circuits opzetten zal te laat komen”, luidt het verder. “Voor de opschaling van die centra zullen ze via de zorgraden van de eerstelijnszones een beroep kunnen doen op de lokale zorgverleners en de lokale besturen om oplossingen op maat te bieden voor de capaciteitsnoden, die in elk centrum zullen verschillen.”

Einde van januari

Tegen het einde van januari moet iedereen die in aanmerking komt voor een derde prik die gekregen hebben. De versnelling in de vaccinatiecampagne betekent dat 2,5 miljoen Vlamingen bijkomend al in januari gevaccineerd zullen kunnen worden. “We willen nog maximaal vaccineren dit jaar. Vanaf vrijdag zal men uitgenodigd kunnen worden met het kortere interval van vier maanden in plaats van zes maanden”, klinkt het tijdens de persconferentie van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Verschillende vaccinatiecentra zijn bereid om open te blijven tijdens kerst en nieuw. “De meeste centra hadden voorzien om tijdens die periode te sluiten, rekening houdende met de intervallen tussen de vaccins. Men kon quasi geen vaccins zetten door dit interval. Er zijn gesprekken geweest met de centra. De meeste vaccinatiecentra werken dus toch door tussen kerst en nieuw”, vertelt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Uitnodigingen

“We raden iedereen aan om zich in te schrijven op de lijst van QVax“, zegt minister Beke. “Als uw interval van vier maanden voor Moderna of Pfizer verlopen is, schrijf u dan in via de website van QVax. De vaccinatiecentra kunnen u dan op basis van die lijst uitnodigen. Wij gaan het uitnodigingssysteem verderzetten, maar dat vergt een aantal technische aanpassingen. De uitnodigingen komen natuurlijk niet van vandaag op morgen in de brievenbus terecht.” Naast de uitnodigingen per post, worden er ook digitale uitnodigingen verstuurd. Die uitnodiging kun je terugvinden in je mailbox op Mijn Burgerprofiel.

Op het persmoment lanceerde topman van het Agentschap Zorg en Gezondheid Dirk Dewolf een oproep aan niet-gevaccineerden “om hun beslissing nog eens te heroverwegen”. “Niet alleen uit altruïsme, maar ook voor hun eigen gezondheid en voor een maximale ontlasting van het zorgsysteem.”

Vaccinatie kinderen

De Hoge Gezondheidsraad is momenteel bezig met een advies over het coronavaccin voor kinderen. “We bereiden ons voor op een gunstige beslissing. Vaccinatiecentra met voldoende capaciteit kunnen ook kinderen vaccineren. Als dat niet zo is, zoeken we naar een andere oplossing”, klinkt het verder tijdens het digitaal overleg van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het vaccineren van kinderen tussen 5 en 11 jaar “zal waarschijnlijk voor begin volgend jaar zijn”. “Er is nog geen officiële beslissing en we moeten natuurlijk ook alles grondig voorbereiden”, luidt het. “Veertig tot vijftig procent van de ouders is bereid om hun kinderen te laten vaccineren”, zo verduidelijkt epidemioloog Pierre Van Damme verder. “We zullen goed moeten inzetten op communicatie.”

