Vlaanderen wil boosterprik voor hele bevolking: “Er is in toenemende mate evidentie om dat te doen”

Na de bewoners van de woonzorgcentra, de mensen met een verzwakte immuniteit en de 65-plussers, wil de Vlaamse regering dus ook de rest van de bevolking de kans geven op een derde prik (of in het geval van het Johnson & Johnson-vaccin een tweede prik). Bedoeling is om zo de bescherming in de bredere bevolking te versterken.

Hoge Gezondheidsraad

Concreet wil Vlaanderen alle 12-plussers een extra/derde prik geven. Die vaccinatie zou verlopen via de vaccinatiecentra. Maar vooraleer Vlaanderen kan starten met die extra vaccinatie, is het wachten op het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Die raad krijgt van de Vlaamse regering de vraag om “snel duidelijkheid te geven, zodat de IMC (de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, red.) hier ook snel een beslissing over kan nemen om alles op een goede manier te organiseren", aldus Beke bij VTM NIEUWS. Volgens hem zal het advies wellicht positief zijn: “Er is in toenemende mate evidentie”.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft geen problemen om de vraag om advies expliciet aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR) te stellen. Hij vindt het wel belangrijk te werken op basis van wetenschappelijk overleg. Daarnaast is een boostershot volgens hem geen oplossing voor de vierde golf. “De booster is eventueel voor de toekomst, de vierde golf is hier en nu. We moeten opnieuw een stukje wakker worden, en voorzichtiger zijn. Er gaat te veel virus rond”, zegt hij bij VRT NWS.

“Er is ook nog geen enkele onderlinge communicatie geweest tussen mijn collega binnen de Vlaamse regering (Wouter Beke, nvdr) en mezelf. Dit is nieuw voor mij”, verklaarde minister Vandenbroucke nog in de bevoegde Kamercommissie op een vraag van Kathleen Depoorter (N-VA).

Op dit moment is in Vlaanderen zo’n 80 procent van de volledige bevolking (en ruim 91 procent van de volwassenen) volledig gevaccineerd. Er zijn ook al ruim 350.000 Vlamingen (5,3 procent) die een extra dosis hebben gekregen. “De vaccinatie is en blijft de manier om het coronavirus te verslaan. In Vlaanderen kunnen we dankzij onze hoge vaccinatiegraad vrij leven en werken, maar waakzaamheid blijft geboden”, aldus Jambon.

Oproep aan niet-gevaccineerden

Minister Beke roept ook de mensen die nog niet gevaccineerd zijn op om zich alsnog te laten prikken. “Als niet-gevaccineerde tussen de 18 en 65 jaar heb je tot tien keer meer kans om in het ziekenhuis te belanden bij een besmetting in vergelijking met iemand die volledig gevaccineerd is. Dit is een duidelijke oproep aan die mensen die zich nog steeds niet hebben laten vaccineren: neem uw verantwoordelijkheid!”

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

Virologisch “een bonus”, maar ook complex verhaal

Virologisch is een derde prik tegen het coronavirus “zeker een bonus”, zegt viroloog Johan Neyts van de KU Leuven in een reactie op het nieuws. “Maar er kunnen een aantal ethische en andere kanttekeningen worden gemaakt bij de beslissing. Het is een complex verhaal zonder zwart-wit antwoord”, voegt hij toe.

“Virologisch gezien ben ik enthousiast over de boosterprik”, zegt Neyts. “Het is zeker een bonus. Resultaten uit Israël wijzen heel duidelijk in die richting. Daar heeft men per leeftijdsgroep bekeken wat de impact van de derde dosis is op de kans op een infectie. Vanaf acht tot tien dagen na de derde prik daalt de kans op een infectie met een factor 10 tot 20. Dat is ook logisch: de derde prik geeft meer antistoffen. Die nemen stilaan af, zeker bij mensen die al in januari of februari zijn gevaccineerd. En de derde prik zorgt ook dat het immuunsysteem op langere termijn het effect behoudt.”

Quote Wacht men niet beter op de geüpdatete vaccins voor mensen onder 50 jaar? viroloog Johan Neyts van de KU Leuven

Er zijn echter ook andere overwegingen te maken, zegt de viroloog. “Als de vaccins in het Westen worden gebruikt, kunnen ze niet dienen in ontwikkelingslanden. Dat is een ethische vraag.” Anderzijds moeten de mRNA-vaccins sterk gekoeld worden en zijn ze daardoor minder eenvoudig te verdelen in ontwikkelingslanden. “In het Westen kunnen ze wel optimaal gebruikt worden.” Hoe dan ook zullen de productie en de distributie van vaccins voor derdewereldlanden moeten worden opgeschaald, aldus Neyts.

Wat met versie 2.0?

“Men werkt bovendien ook aan een versie 2.0 van de vaccins”, zegt Neyts. “De vraag is dan ook of men nu holderdebolder een derde prik moet gaan uitrollen met de oorspronkelijke vaccins. Wacht men niet beter op de geüpdatete vaccins voor mensen onder 50 jaar? Het huidige vaccin is gebaseerd op een stam die niet meer bestaat. Dat is ook een element in het verhaal.” Het is niet duidelijk wanneer de vernieuwde vaccins klaar zullen zijn.

