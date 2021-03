Vlaanderen voert strijd tegen sociale woningfraude op: vijf privébureaus gaan in 41 landen actief op zoek of sociale huurder geen eigendom heeft

De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting schreef vorige zomer alle 1.100 huurders aan met de boodschap dat zou worden onderzocht of niemand in het buitenland een woning bezat. Over 59 gezinnen bestonden daarover zware vermoedens. 50 dossiers zijn afgerond en 25 gezinnen moeten hun sociale woning verlaten. In sommige gevallen moet 35.000 euro worden terugbetaald, in totaal gaat het om 400.000 euro. De overtreders hadden eigendommen - huizen, appartementen, gronden - in Turkije, Polen, Georgië, Marokko en zelfs de Dominicaanse Republiek.