Vlaanderen vergrijst: 400.000 65-plussers meer dan 20 jaar geleden

PORTRET. Meryame Kitir (Vooruit), de authentie­ke politica die één keer te veel gepromo­veerd werd

Warm, vriendelijk, oprecht verontwaardigd. Maar ook: onzeker en zwaar getest door het leven. Hoewel het leven van Meryame Kitir (43) van jongsaf aan allesbehalve een sprookje was, was haar politieke carrière lang een bewonderenswaardig succesverhaal. Maar het ministerschap was te zwaar. Dit is het parcours van Kitir: van de fabriek naar de politiek, via een telefoontje van Stevaert.