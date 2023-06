Vlaanderen vecht Franstalige subsidies aan voor Grondwettelijk Hof

De Franstalige omroep RTBF maakte ruim een maand geleden bekend dat de Franse Gemeenschap vorig jaar 471.000 euro heeft toegekend aan Franstalige verenigingen in Vlaanderen. Dat gebeurde onrechtstreeks, via de ‘Assemblée Parlementaire de la Francophonie’ (APF), een organisatie met zetel in het Franse Parijs die de Franstalige cultuur in de wereld moet promoten. De subsidies zouden terechtkomen bij verenigingen in Vlaamse faciliteitengemeenten, maar ook elders in de rand rond Brussel en zelfs tot in Gent, Oostende en Knokke.