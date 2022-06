Vlaanderen trekt 45 miljoen euro uit voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trekt 45 miljoen euro uit voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Dat is 20 miljoen euro meer dan aanvankelijk voorzien, maakt Weyts bekend. Vijf miljoen euro is bestemd om al op korte termijn - tegen de start van het nieuwe schooljaar in september - extra plaatsen te creëren.

De vraag naar plaatsen in het buitengewoon onderwijs blijft toenemen, ondanks het feit dat tijdens de lopende regeerperiode al 5.000 structurele extra plaatsen zijn gerealiseerd, zegt Weyts. Hij voorzag oorspronkelijk 25 miljoen euro aan capaciteitsbudget voor het buitengewoon onderwijs, maar trekt dit nu op naar 35 miljoen euro.

Dat geld gaat naar 20 projecten die vanaf volgend jaar samen meer dan 1.000 structurele extra plaatsen realiseren in het buitengewoon basisonderwijs (+579 plaatsen) en het buitengewoon secundair onderwijs (+482 plaatsen). Zo komen er in school De Leerexpert in Antwerpen 209 plaatsen bij en in BuBaO Sint-Elisabeth in Peer 100 plaatsen. In de andere scholen waarover de capaciteitsmiddelen verdeeld worden, gaat het telkens om minder dan honderd plaatsen.

Bovenop die 35 miljoen euro trekt Weyts 5 miljoen euro uit om al tegen de start van het volgende schooljaar extra plaatsen te creëren, bijvoorbeeld door tijdelijk lokalen te huren. Noodcapaciteit in Antwerpse scholen - die middelen krijgen om hun capaciteit op termijn structureel uit te breiden, maar graag al sneller extra plaatsen willen aanbieden - ook het project van enkele ouders om een school voor buitengewoon onderwijs te starten in de leegstaande kerk van Boom, zou volgens de minister in aanmerking kunnen komen voor steun met deze middelen.

Extra handen in de klas

Nog eens 5 miljoen euro moet voor extra handen in de klas zorgen, zodat scholen die volgend schooljaar extra leerlingen opnemen meteen ook extra personeelsleden kunnen aanwerven. Scholen worden hierbij gestimuleerd om prioritair plaats te maken voor leerlingen met verstandelijke beperking (type 2) en leerlingen met een emotionele of een gedragsstoornis (type 3), omdat er vooral voor deze leerlingen noden zijn.

"We zetten alle zeilen bij voor meer plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Ik besef zeer goed dat we niet alle noden meteen zullen kunnen lenigen, maar we trekken de budgetten fors op en we zetten zowel in op korte als op langere termijn", zegt Weyts. "Het buitengewoon onderwijs blijft voor veel leerlingen met speciale noden de meest geschikte plaats, met de beste omkadering en de hoogste onderwijskwaliteit."