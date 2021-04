Vlaanderen trekt 3 miljoen euro uit voor vrije tijd kwetsbare kinderen en jongeren

Vandaag opnieuw wisselval­lig en koud, laatste sneeuwzone trekt over het land

8:55 Woensdag is het opnieuw wisselvallig met vooral over het noorden en oosten van het land nog voorjaarsbuien. In het westen is het veelal droog met zonnige perioden. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden aan zee, zo meldt het KMI.