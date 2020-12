Vlaanderen trekt 26,9 miljoen euro uit voor strijd tegen droogte

Met 6,2 miljoen euro wordt op 38 plaatsen in Vlaanderen extra natte natuur aangemaakt. 2,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de aanpak van waterproblemen in negentien landbouwgebieden, 3,2 miljoen euro is voorbehouden voor negen innovatieve droogteprojecten met (landbouw)bedrijven. "Samen met collega Hilde Crevits (CD&V) wordt daarenboven nog eens 15 miljoen euro uitgetrokken voor grootschalige innovatieprojecten in het Limburgse Haspengouw, West-Vlaanderen en de Antwerpse Kempen", meldt Demir.

De totale investering van 26,9 miljoen euro moet er mee voor zorgen dat water langer wordt vastgehouden in de open ruimte voor het naar het riool stroomt en zo beter kan infiltreren in de grond. "Ik ben verheugd dat we opnieuw stappen voorwaarts zetten in de strijd tegen droogte. De voorbije droge zomers bewijzen dat dit broodnodig is. We wachten geen nieuwe droge zomer af om te handelen", aldus Demir.