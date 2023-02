Vlaanderen telt nu 19.000 (semi)publieke laadpunten: “Dat is op twee jaar tijd een verdrievoudiging”

Minstens 35.000 tegen 2025

"Dat bekent dat we op twee jaar tijd een verdrievoudiging hebben gerealiseerd in Vlaanderen", zegt minister Peeters. "Door voldoende laadinfrastructuur te voorzien, willen we het comfort voor de bestuurder vergroten. Het is mijn ambitie om te zorgen voor de versnelde uitbouw van laadpunten in Vlaanderen. Tegen 2025 zal de teller in Vlaanderen op minstens 35.000 laadequivalenten staan en hebben we elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en grote verkeersassen.”