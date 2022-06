Vlaanderen telt bijna 10.000 pleegkinderen

Premier De Croo: “Vraag is niet hoeveel we uitgeven aan Defensie, maar hoe we uitgeven”

"We werken eraan om onze norm (voor het Defensiebudget) af te stemmen op die van de niet-nucleaire lidstaten van de NAVO." Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) dinsdagavond gezegd in Den Haag, waar hij aanwezig was op een bijeenkomst ter voorbereiding van de NAVO-top in Madrid op 28 juni. "De vraag is niet hoeveel we uitgeven, maar hoe we uitgeven", zei hij.

0:35