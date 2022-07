Vlaanderen strenger voor subsidies aan kmo's: “Te gemakkelijk in het verleden”

De Vlaamse regering verstrengt de regels voor subsidies aan kmo’s via de kmo-portefeuille. Dat is een instrument waarmee ondernemingen subsidies kunnen krijgen voor opleidingen of advies. Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V) wil het instrument gerichter inzetten en er komt ook extra kwaliteitsbewaking.