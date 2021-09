Vlaanderen stelt actieplan tegen voedselverspilling voor

ANTWERPEN Vlaamse overheid investeert 2,8 miljoen euro tegen voedselver­spil­ling: “Vraag naar voedsel­hulp in één jaar met kwart gestegen”

19 augustus 112.500. Zoveel mensen in armoede deden in 2020 een beroep op voedselhulp via Foodsavers. Het jaar voordien waren dat er nog 88.700 of 27% minder. Vorig jaar kwam er zo 1.750 ton aan voedseloverschotten - 34% meer dan in 2019 - terecht bij wie het echt nodig had. De vraag om voedselhulp blijft toenemen en daarom kent de Vlaamse overheid nu extra middelen toe voor de komende vier jaar. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke (CD&V), ging donderdag op werkbezoek bij Foodsavers in Antwerpen.