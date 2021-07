Vlaanderen start met herkansingsronde vaccinatie: reservelijst Qvax opnieuw open voor wie niet inging op eerste uitnodiging

Tornado verwoest levenswerk van 87-jarige veeboer en zoon in Houffalize: “Alles is foutu. Maar we leven nog, we hebben geluk gehad”

30 juni Een tornado heeft zondag een hoeve in Houffalize vernield. Het hele leven van een veeboer van 87 en zijn zoon van 53 werden in één ruk weggeblazen. Maar vader Adelin heeft zich al herpakt. “Een hele dag heb ik mijn ogen uitgeschreid, maar dat heeft geen avance. Ik leef nog, mijn zoon leeft nog, we zijn maar één koe verloren: we hebben chance gehad. Zo bezie ik dat.”