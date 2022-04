Vlaanderen spendeert vier keer minder dan ‘gidsland’ Zweden aan kinderopvang: 2,2 euro per kind per uur

Zweden is een gidsland voor België omdat ouders daar kunnen kiezen of ze hun kind langer thuis houden. “Wie daar om een plek in de opvang vraagt, krijgt die binnen de vier maanden. Ouders kunnen er ook voor kiezen om gedurende het eerste levensjaar ouderschapsverlof op te nemen”, verklaart kinderopvangexpert Michel Vandenbroeck (UGent).

Van Lancker rekende zopas uit dat Vlaanderen ruim vier keer minder investeert per kind en per uur in de opvang, namelijk 2,2 euro. In Nederland is dit 6,2 euro en in Zweden 8,8 euro. “We willen zoals Zweden zijn, maar de opvang wordt bij ons nog intensiever gebruikt en we betalen er niet voor. Als we zo doorgaan, zullen er nog meer ongelukken gebeuren”, verklaart hij.