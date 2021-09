Vlaanderen rondt nieuwe vaccinatiekaap, maar we worden voorbijgestoken in Europa

De vaccinatiecampagne in Vlaanderen heeft een nieuwe kaap gerond. Meer dan 80 procent van alle inwoners heeft nu al minstens één spuitje gekregen. En het ziet ernaar uit dat we deze week met de volledige vaccinatiegraad - het aantal volledig gevaccineerde personen ten opzichte van het aantal personen dat in aanmerking komt voor volledige vaccinatie - over de 90 procent zullen gaan. Mooie cijfers, maar in vergelijking met de rest van Europa zakken we wel een beetje weg.

Volgens de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano hebben intussen 5.323.218 Vlamingen (80,01 procent) al zeker een eerste inspuiting gekregen tegen het coronavirus. In totaal 5.213.353 Vlamingen (78,36 procent) zijn volledig gevaccineerd.

Als we de vaccinatiegraad bekijken - het aantal gevaccineerde personen ten opzichte van het aantal personen dat in aanmerking komt voor vaccinatie, lees: iedereen van 12 jaar en ouder - zijn de percentages nog beter: respectievelijk 91,05 procent en 89,30 procent. Verwacht wordt dat we de kaap van de 90 procent volledig gevaccineerden deze week nog zullen ronden.

In vergelijking met de rest van de Europese Unie blijven we het met onze vaccinatiecampagne heel goed doen, maar we zakken wel wat in het klassement. Dat blijkt uit de recentste cijfers van Our World in Data, die onder meer door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden gebruikt.

Waar Vlaanderen een week geleden nog op de vierde plaats uitkwam in de categorie van mensen die al zeker een eerste inspuiting kregen, zou dat vandaag de vijfde plaats zijn. We moeten nu niet alleen meer de onbetwiste vaccinatiekampioen Portugal, IJsland en Malta laten voorgaan, maar ook Spanje.

In de categorie mensen die al volledig gevaccineerd zijn, zou Vlaanderen wel opnieuw de derde plaats halen. Hier moeten we het alleen afleggen tegen Portugal en Malta.

Als we naar de cijfers van heel België kijken, zien we een soortgelijke evolutie. In het hele land zijn nu 8.534.493 inwoners minstens deels gevaccineerd (74,08 procent) en 8.327.975 inwoners volledig (72,28 procent).

In de Europese ranglijst van Our World in Data zakken we van de negende naar de elfde plaats als we de cijfers bekijken van wie minstens deels gevaccineerd is, maar die lopen wel wat achter.

In de categorie volledig gevaccineerden maakt die vertraging in de cijfers geen verschil: daar worden we sowieso voorbijgestoken door Ierland en zakken we van plaats zes naar plaats zeven.

