Vlaanderen roept opnieuw civiele noodtoestand uit

Enorme drama’s in onze ziekenhui­zen, maar het wordt nog veel erger: “Nog één week en dan ontploft het hier”

"Als ik buiten kom en zie hoe mensen mekaar nog omhelzen of kussen: dat is een slag in ons gezicht." Maatregelen of niet: alle prognoses wijzen erop dat onze ziekenhuizen volgende week vol liggen. Artsen, verpleegkundigen en patiënten uit het hele land lieten onze journalisten daarom zien waarom het anders moet. "Het is tijd voor een lockdown. Nú."