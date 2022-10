Vlaanderen raakt niet op koers om klimaatdoelstelling te halen

Bezorgd­heid over klimaatver­an­de­ring neemt wereldwijd af, Belgen zijn Europese ‘kampioenen’

De bezorgdheid over de klimaatverandering is vorig jaar wereldwijd afgenomen terwijl de dreiging toeneemt: minder dan de helft van de ondervraagden in een wereldwijde enquête gelooft dat klimaatverandering een ‘zeer ernstige bedreiging’ vormt. De Belgen zijn op Europese schaal kampioenen in afnemende klimaatbezorgdheid. “Toch begrijpt nu iedereen wat klimaatverandering doet. Droogte, overstromingen, stijgende zeespiegel: we zien het met onze eigen ogen”, zegt klimaatwetenschapper Wim Thiery (VUB).

