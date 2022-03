Vlaanderen publiceert vanaf vandaag inspectieverslagen van woonzorgcentra: 14 centra staan onder verhoogd toezicht, zo blijkt

Veertien Vlaamse woonzorgcentra staan onder verhoogd toezicht omdat er ernstige vragen bestaan over de kwaliteit van de zorg. Dat blijkt nu de Zorginspectie de verslagen van de inspecties in de woonzorgcentra publiceert.

Vanaf vandaag, 1 maart, kunnen de verslagen van inspecties in de Vlaamse woonzorgcentra teruggevonden worden op de website van Zorginspectie. In die inspectieverslagen staat informatie over de kwaliteit van woonzorgcentra. Door de verslagen online te publiceren, willen de Zorginspectie en bevoegd minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) inzetten op transparantie, zo meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid in een persbericht.



Officiële aanmaning

Uit de publicatie blijkt vandaag meteen dat dertien woonzorgcentra en één groep van assistentiewoningen “onder verhoogd toezicht” staan. De betrokken centra hebben een officiële aanmaning gekregen om ernstige tekorten in de werking te verbeteren. Een tekort aan personeel ligt vaak aan de basis van de problemen. Deze instellingen krijgen minstens tweemaal per jaar een inspectiebezoek. Blijven verbeteringen uit, dan riskeren ze een schorsing of een intrekking van de erkenning.

‘Actieve openbaarheid’

De inspecteurs van Zorginspectie lichten elk Vlaams woonzorgcentrum door en maken een verslag van hun bevindingen. “Zulke inspectieverslagen bevatten nuttige informatie, en niet alleen voor de bevoegde overheidsdiensten”, zegt Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin waartoe Zorginspectie behoort. “Ze zijn ook interessant voor de bewoners van het woonzorgcentrum en hun naasten of voor mensen die overwegen om er te gaan wonen. Zij hebben het recht om te weten wat er in een inspectieverslag staat. Daarom zullen we die documenten vanaf nu actief delen met het publiek.”

Quote Die verslagen geven je belangrij­ke info wanneer je op zoek bent naar een woonzorg­cen­trum voor jezelf of een familielid. En meer transparan­tie leidt tot hogere kwaliteit. Daar geloven we in. Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V)

Wie benieuwd is naar de inspectieverslagen van een bepaald woonzorgcentrum, vindt de documenten voortaan terug op de website van Zorginspectie. Een zoekmachine haalt documenten op uit een database met inspectieverslagen vanaf 1 oktober 2021. Toch vindt u daar niet alle inspectieverslagen terug, waarschuwt Moykens. “In sommige verslagen staan gevoelige persoonsgegevens. Om de privacy te beschermen, delen we zulke documenten niet online. Ze zijn wel beschikbaar op aanvraag. Dat geldt trouwens ook voor oudere verslagen.”

Volgens minister Beke is de “actieve openbaarheid”, waarbij informatie beschikbaar is voor iedereen “zonder al te veel administratieve rompslomp” een grote stap. “Die verslagen geven je belangrijke info wanneer je op zoek bent naar een woonzorgcentrum voor jezelf of een familielid. En meer transparantie leidt tot hogere kwaliteit. Daar geloven we in”, klinkt het.

Volledig scherm Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. © Photo News

Onafhankelijke inspectie

Het Agentschap Zorg en Gezondheid staat in voor de erkenning en subsidiëring van alle Vlaamse woonzorgcentra. De inspectieverslagen spelen daarin een belangrijke rol, verduidelijkt Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Wanneer een verslag klaar is, krijgt het woonzorgcentrum de kans om er opmerkingen bij te geven. Daarna komt het document naar onze diensten. Wij volgen verbeterpunten op met het centrum en nemen maatregelen indien nodig, zoals een aanmaning, een remediëringstraject, een schorsing of in het uiterste geval, een sluiting.”

Daarnaast kan de Zorginspectie een woonzorgcentrum dus ook onder verhoogd toezicht plaatsen. Dat betekent dat een voorziening een officiële aanmaning heeft gekregen om ernstige tekorten in zijn werking te verbeteren en met een grotere regelmaat inspecties over de vloer zal krijgen. Verhoogd toezicht is meteen ook een laatste waarschuwing voor een voorziening dat een procedure tot sluiting dreigt indien er geen verbeteringen komen. Recent raakte al bekend dat verschillende woonzorgcentra van de Franse woonzorggroep Orpea onder verhoogd toezicht werden geplaatst na wantoestanden.

Quote We willen minder focus op het afvinken, meer op het resultaat: de tevreden­heid van de bewoners. N-VA-parlementslid Lorin Parys

‘Onvoldoende’

Volgens N-VA-parlementslid Lorin Parys is het online zetten van de inspectieverslagen onvoldoende. Hij wijst erop dat die verslagen onvoldoende onderscheid maken in kleine procedurele tekortkomingen en echte misstanden. “Zo is een wzc niet conform wanneer een verslag niet de juiste handtekening bevat, maar evengoed omdat iemand met dementie opgesloten blijkt in zijn kamer. Over de essentie, hoe tevreden bewoners zijn, leren we weinig. Dat zou nochtans de gouden standaard moeten zijn.”

Hij pleit dan ook voor een hervorming van de Zorginspectie. “We stellen een multidisciplinair keurkorps voor van inspecteurs voor de woonzorgcentra. We willen minder focus op het afvinken, meer op het resultaat: de tevredenheid van de bewoners. We willen dat de Vlaamse overheid sectoranalyses maakt, zodat we sneller kunnen leren van tekortkomingen.”