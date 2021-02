Vlaanderen plant volgende week 65 procent meer inentingen dan deze week: zoveel vaccins krijgt uw vaccinatiecentrum

In Vlaanderen worden komende week 129.489 vaccinaties gepland, 65 procent meer dan de 78.422 van deze week. De overgrote meerderheid van de vaccinaties zullen eerste prikken worden bij mensen die nog niet aan de beurt zijn geweest. Daarmee lijkt er een eerste versnelling aan te zitten komen in de vaccinatiecampagne, na de kritiek van vanmorgen dat er honderdduizenden dosissen in voorraad liggen.

64.300 dosissen die op de planning staan komen van AstraZeneca, die zo dan toch in groten getale ingezet zullen worden in de ziekenhuizen en vaccinatiecentra. Voor heel België kregen we de voorbije weken in totaal 290.000 AstraZeneca-vaccins geleverd, volgende week zit er een nieuwe dip in de leveringen, dus wat er nu nog beschikbaar is, wordt over die twee weken gespreid.



Van Moderna worden er 16.800 vaccins die gisteren zijn aangekomen, gepland in de ziekenhuizen. Van Pfizer tot slot zullen er 48.389 vaccins worden gezet. Alles bij elkaar gaat het om 122.811 mensen die een eerste dosis zullen krijgen, 6.678 mensen die al een eerste prik kregen, zullen hun tweede dosis ontvangen. Op die manier zullen er gemiddeld genomen 18.500 vaccins per dag worden gezet, tegenover gemiddeld 11.000 per dag nu.

21.600 in de vaccinatiecentra

De overgrote meerderheid van de vaccins is komende week voor de ziekenhuizen bedoeld, zij krijgen er 75.860.

In de vaccinatiecentra zullen er 21.600 prikken uitgedeeld worden, het is pas in de week daarna dat die aantallen gevoelig zullen verhogen tot ongeveer 62.000. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zei eerder vandaag dat ze twee weken tijd houdt tussen het moment van levering van de vaccins en de uiteindelijke toediening. Op die trage werkwijze komt veel kritiek, maar volgens het Agentschap is de tussentijd nodig om de uitnodigingen per brief te laten aankomen en de ontvangers nog tijd te geven hun afspraak eventueel te verzetten.

In totaal zijn er tot en met gisteren 84.082 uitnodigingen verstuurd naar zorgmedewerkers om zich in een vaccinatiecentrum te laten inenten.

Aantal besmettingen in woonzorgcentra significant gedaald

In de woonzorgcentra zijn nog 3.053 prikken gepland, de allerlaatste loodjes van de vaccinatiecampagne daar. 98,85 procent van de geplande vaccins zijn daar al geleverd. Bewoners die sindsdien naar een woonzorgcentrum verhuizen, zullen hun prik krijgen in samenwerking met de ziekenhuizen. Nieuwe personeelsleden worden in de vaccinatiecentra gevaccineerd. Volgens Dirk Dewolf, topman van het Agentschap Zorg en Gezondheid, is het aantal uitbraken in de woonzorgcentra de laatste weken alvast spectaculair gedaald.

De collectieve zorginstellingen, zoals de voorzieningen voor gehandicapten, krijgen 13.758 dosissen, en de mensen in assistentiewoningen tot slot 15.318. Bij die laatste gaat het vooral om 80-plussers, en daarmee wordt een nieuwe belangrijke groep kwetsbaren gevaccineerd, aldus Dewolf.

Vorige week zijn er in Vlaanderen 89.873 vaccins geplaatst, deze week zouden dat er 78.422 moeten zijn.

