Vlaanderen plaatst voor het eerst meer dan 5.000 enkelbanden op een jaar

Het aantal enkelbanden dat gezet wordt, gaat in sneltempo omhoog. In 2016 zaten er drieduizend mensen thuis met een enkelband, maar in zes jaar is dat met 60 procent gestegen naar meer dan vijfduizend. In 2022 werden er zelfs zevenhonderd enkelbanden meer geplaatst dan in 2021. België maakt duchtig gebruik van deze detentiemethode, want in Nederland werden bijvoorbeeld slechts 3.600 enkelbanden geplaatst in het afgelopen jaar. Terwijl de bevolking daar bijna drie keer groter is dan in Vlaanderen.

“Aan dit tempo moet je wel concluderen dat rechters en gevangenisdirecteurs de enkelband zien als de detentiemethode van de toekomst. Maar we moeten ook de veiligheid kunnen blijven garanderen”, waarschuwt Demir.

“Gepaste straf op maat”

In het VCET zijn werknemers dag en nacht, 24 op 24 uur, bezig met het monitoren van alle verdachten of veroordeelden met een enkelband. Om hen met de feestdagen een hart onder de riem te steken, had minister Demir enkele Limburgse vlaaien meegenomen. Door het stijgende aantal enkelbanden is in de afgelopen twee jaar het aantal werknemers van het VCET ook gestegen van 55 naar 94. In 2023 stijgt het verder naar ongeveer 110 personeelsleden.

Het VCET voert de plaatsing, monitoring en administratie van de vele enkelbanden uit. Mobiele teams zijn op pad om enkelbanden te plaatsen of technische problemen te verhelpen, terwijl werknemers op kantoor alerts binnenkrijgen van mensen die overtredingen begaan. Zo monitoren ze of de persoon plots ongeoorloofd het thuisarrest doorbreekt en houden ze ook bij of de gedetineerden die mogen werken wel degelijk in orde zijn met hun attesten van de werkgever.

Minister Demir geeft wel aan dat een alternatieve straf zoals een enkelband geen oplossing is voor de overbevolking van de gevangenissen. Momenteel zijn er 5.400 gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen, maar de minister is van mening dat het aantal mensen met een enkelband dat cijfer volgend jaar overstijgt.

“We zeggen dat enkelbanden gebruikt moeten worden waar het nuttig is. Criminelen straf je met een gepaste straf op maat”, geeft Demir aan. “Er wordt telkens weer moord en brand geschreeuwd over de overbevolking in de gevangenissen, maar als een dader van partnergeweld een enkelband krijgt bij zijn vrouw thuis, en haar vervolgens in elkaar slaat, dan kan dat blijkbaar wel. Ik herhaal daarom nogmaals mijn oproep naar mijn federale collega: ‘Sluit bepaalde criminelen uit van de gunst van een enkelband’”, besluit ze.