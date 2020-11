Vlaanderen pakt fake news harder aan

“Mijlpaal”: overgrote meerder­heid van hiv-positieve Belgen draagt virus niet langer over via seks

26 november De overgrote meerderheid van de Belgen met hiv is niet langer besmettelijk. Dat blijkt uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek die Sensoa, Sciensano en het Tropisch Instituut donderdag voorstellen. Voorwaarde is wel dat de hiv-positieve persoon de medicatie nauwgezet neemt. Alleen dan blijft de hoeveelheid virus in het bloed zo laag dat de persoon in kwestie niet langer besmettelijk is. Een van de gevolgen van dit nieuws is dat koppels met een hiv-positieve partner gewoon zwanger kunnen worden. Sensoa heeft het over een "mijlpaal in de strijd tegen hiv".