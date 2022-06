Vlaanderen maakt zich op voor een snikhete zaterdag: vandaag tot 35 graden voorspeld

Het kwik klimt vandaag naar 34 graden in Ukkel, daarmee breken we het dagrecord van 31,5 graden uit 2002, voorspelt weerman David Dehenauw. “In het oosten van het land kan het zelfs 35 graden worden. De tropische lucht uit Afrika die Portugal, Spanje en Frankrijk al enkele dagen hoogzomer bezorgt, stoot nu volop door naar ons land.”

Geniet er vandaag wel van, zegt Dehenauw. “Want morgen duikt de temperatuur zowat tien graden lager. De kust zal het dan moeten stellen met 16 graden, Brussel haalt allicht nog 22 tot 23 graden. We krijgen te maken met een koudefront en plaatselijke regen- of onweersbuien. Gelukkig zien we voorlopig geen wateroverlast aankomen. Wie een heel weekend wil zomeren zonder extremen, kan naar de Ardennen. Zaterdag wordt het in de Hoge Venen 27 tot 28 graden, zondag zal het daar 25 graden zijn, tot zelfs 30 graden in de valleitjes. De regio rond Virton krijgt zondag allicht 32 graden, en kan misschien nog de criteria van een hittegolf halen.”

Redders op post

Volledig scherm Aan de kust staan alweer 80 tot 90 redders klaar © Simon Mouton Photo News

De weerman heeft alvast ook zelf zijn zwembroek klaargelegd en hoopt zijn weekenddienst te kunnen combineren met een frisse duik in zee dankzij een live-uitzending aan de kust. Daar staan 80 tot 90 redders klaar in 26 reddersposten. Het is nog wachten tot 1 juli voor alle 82 posten opengaan: die planning wordt maanden vooraf gemaakt. En dat we zúllen zwemmen, weten ze ook bij Lidl: daar zagen ze de afgelopen dagen op de webshop de bestellingen van zwembandjes verdubbelen.

Barbecue-alarm

Volledig scherm © Shutterstock

De warenhuizen spelen kort op de bal. “Begin van de week hebben we het barbecue-alarm in gang gezet, zodat onze leveranciers tijdig voldoende zouden kunnen leveren. De bestellingen voor alles wat bij een barbecue hoort, zijn in volume maal 2,5 gegaan”, zegt Isabelle Colbrandt van Lidl. Ook Delhaize gokt dat zowat de helft van al het vlees dat de afgelopen dagen verkocht is, straks op de barbecue belandt. En Aldi meldt dat er in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (toen we ook een serie van tropische dagen kregen, red.) 15 procent meer barbecuevlees is verkocht, chipolata’s op kop.

Rosé staat koud

Volledig scherm Delhaize zette alvast één miljoen flessen roséwijn klaar © thinkstock

En bij de barbecue mag natuurlijk ook iets gedronken worden. Delhaize zette alvast één miljoen flessen roséwijn klaar. Bij Colruyt is de verkoop van rosé gestegen met 48%. Ook de pintjes (pils: plus 45%) en water (plus 44%) staan op bijna elk boodschappenlijstje, weet woordvoerster Hanne Poppe. En er zullen ook cocktails geshaket worden, kunnen we opmaken uit de cijfers. Waarvoor anders dienen die dubbel zoveel tonics die sinds donderdag de deur uit vlogen bij Aldi, en die 82% extra zakken ijsblokjes die bij Colruyt werden verkocht?

IJsjes-tijd

Na al dat eten en drinken, is het er ook nog tijd voor dessert. En bij dit weer staat dat synoniem voor: ijsjes! Bij Aldi vliegen er sinds donderdag dubbel zoveel ijsjes, kersen en meloenen - voor erbij? - de deur uit als de weken ervoor, zegt woordvoerder Dieter Snoeck. En in vergelijking met vorige week liggen er bij Colruyt 92% meer ijsjes op de kar, en 74% meer dozen roomijs. Laat het smaken.

Volledig scherm Wat er vandaag op het programma staat? ijsjes eten op het strand © Benny Proot