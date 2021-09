Vlaanderen maakt onmiddellijk 1,8 miljoen euro vrij voor leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Bekijk ook: Loris zit elke dag drie uur op de bus om op school te geraken

Nu het nieuwe schooljaar gestart is, beginnen voor veel leerlingen ook de soms lange busritten naar school opnieuw. Vooral voor kinderen in het buitengewoon onderwijs kunnen de rittijden erg lang oplopen. Verschillende ouders en kinderen getuigden afgelopen week over busritten van vier tot vijf uur naar school, in andere gevallen kwamen de bussen zelfs niet opdagen. In een bevraging van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft bijna de helft van de scholen aan dat de eerste leerlingen nog voor 6.30 uur op de bus zitten, bijna alle scholen geven te kennen dat sommige leerlingen er langer dan anderhalf uur over doen tot ze op school zijn.