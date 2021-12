Vlaanderen maakt inhaalbeweging in toekenning budgetten voor personen met een handicap

Beke mikt op de oudste en de meest prioritaire aanvragen. Het budget is dus niet voldoende om iedereen die recht heeft op een PAB te helpen. In de meest recente cijfers - die in het jaarverslag 2020 van het agentschap Opgroeien - is sprake van 1.750 lopende aanvragen. Van hen kregen er 1.050 gezinnen op dat moment geen enkele ondersteuning vanuit het agentschap of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Mogelijk maken die gezinnen wel gebruik van gezins- of thuiszorg of krijgen ze hulp van vrijwilligers, maar daar heeft Beke geen zicht op.