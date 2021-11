Vlaanderen loopt achter met derde prik: “437.000 Vlaamse 65-plussers mogen nog geen vaccin krijgen”

Zowat 500.000 Vlamingen hebben een boosterdosis van het coronavaccin gekregen. Daarmee is 7% van alle Vlamingen en bijna 30% van de 65-plussers gevaccineerd. Vlaanderen loopt achter op Brussel en Wallonië, die respectievelijk 32 en 37 procent derde prikken bij 65-plussers hebben gezet. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is er een goede reden voor die vertraging. “Tussen de tweede en derde dosis van Pfizer moeten er zes maanden zitten. 437.000 Vlamingen die ouder zijn dan 65 mogen nu dus nog geen vaccin krijgen.”

Wat is het effect van die derde prik? Viroloog Johan Neyts (KU Leuven) legt uit

Meer dan 2 miljoen vaccindosissen liggen in Vlaanderen stof te vergaren, terwijl de vaccinatiecampagne met boosterprikken zich niet snel voortzet. Na twee maanden hebben 488.000 Vlamingen een boostervaccin gekregen, deelt het Agentschap Zorg en Gezondheid mee. Dat is mooi, maar kan beter. Op 7 oktober werd - voor heel België weliswaar - een recordaantal van 38.000 boostervaccins gezet. Het hoogste aantal in november was 28.000 op een dag. De snelheid wordt dus niet opgevoerd en blijft ver weg van de ruim 100.000 vaccins die in juni dagelijks werden toegediend.

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is daar een goede reden voor. “Tussen de tweede en derde prik moet een interval worden gerespecteerd”, zegt woordvoerder Joris Moonens. “Bij AstraZeneca gaat het om vier maanden, bij Pfizer en Moderna zes maanden.” Concreet mag iemand die op 17 mei zijn tweede Pfizer- of Modernaprikje kreeg dus pas vandaag zijn boosterprik laten zetten. “Op dit moment komen 437.000 65-plussers dus nog niet in aanmerking voor een boosterprik. Dat is 33% van die groep. Van wie al wel in aanmerking komt, is 60% al uitgenodigd. 7% nog niet.” Net geen 30% is intussen een derde keer gevaccineerd. Er zijn grote regionale verschillen tussen de leeftijdsgroepen die nu aan de beurt zijn, maar gemiddeld zijn het 70- à 75-jarigen die een uitnodiging in de bus krijgen.

Vrijwilligers missen

Dat het tempo niet iets hoger ligt, heeft ook - volgens Zorg en Gezondheid “in mindere mate” - te maken met het feit dat nog niet alle vaccinatiecentra er opnieuw klaar voor waren. In Gent bijvoorbeeld opent hal 2 van Flanders Expo pas op 1 december opnieuw de deuren. In afwachting gebeurde de vaccinatie op kleinere schaal in het UZ.

In de vaccinatiecentra is opnieuw een belangrijke rol voor vrijwilligers weggelegd. In Antwerpen zijn ze lichtjes ongerust over het feit dat ze misschien hun meest ervaren vrijwilligers moeten missen. “Want zij hebben het plafond bereikt van wat ze met vrijwilligersvergoedingen mogen bijverdienen”, zegt coördinator Jan Stroobants. De federale regering had het in juli al opgekrikt, zodat vrijwilligers tot wel 100 dagen kunnen werken aan een dagvergoeding van 35 euro zonder erop belast te worden.

Ook Aarschots burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) pleit voor een verhoging van het plafond van de vrijwilligersvergoedingen. Het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) laat weten dat het over deze kwestie in contact staat met de vaccinatiecentra en eerstelijnszones. “We zullen op korte termijn een initiatief nemen zodat er zich geen problemen voordoen.”