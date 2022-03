Vlaanderen legt kader voor huurvergoeding Oekraïense vluchtelingen vast

Zodra een Oekraïense vluchteling in Vlaanderen een inkomen uit arbeid heeft of een leefloon krijgt, kan er aan hem een 'billijke vergoeding' gevraagd worden voor de huisvesting in een accommodatie die door de overheid wordt aangeboden. De Vlaamse regering heeft daarover een akkoord bereikt.

Oekraïense oorlogsvluchtelingen hebben na registratie meteen recht op een beschermd statuut. Dat statuut houdt ook het recht op huisvesting in. De Vlaamse regering liet eerder deze week al verstaan dat er voor die huisvesting een 'billijke vergoeding' zou kunnen worden gevraagd. De regering heeft nu een akkoord dat die huurvergoeding kan gevraagd worden vanaf het moment dat een vluchteling een leefloon krijgt of een inkomen uit arbeid verwerft.

Het kader dat minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) heeft uitgewerkt, vertrekt van de berekening van het leefloon. Concreet gaat het om een maandelijks inkomen van 1.093 euro voor een alleenstaande en 1.478,22 euro voor een gezin. "We streven ernaar om een billijke vergoeding te vragen van de Oekraïense vluchtelingen. Billijkheid houdt uiteraard betaalbaarheid in. De huursom mag dus geen onredelijk beslag leggen op het inkomen", aldus Diependaele. "Daarom gaan we ons voor het te betalen huurbedrag baseren op 40 procent van het leefloon inclusief huurlasten (o.a. elektriciteit, water en gas), of 30 procent van het leefloon zonder huurlasten", klinkt het.

Woning versus kamer of bed

De vergoeding zal afhangen van de gezinssituatie en van het type accommodatie. Diependaele: "Om de huurprijs te bepalen, maken we een onderscheid tussen een zelfstandige woning, een kamer, of een bed. Het is logisch dat een woning met meer comfort meer kost dan een kamer of bed in een collectieve opvang. Zo zal een gezin, in het systeem van 40 procent met huurlasten inclusief, voor een zelfstandige woning 591 euro betalen, terwijl een alleenstaande voor een kamer 164 euro betaalt."

Het kader zal gelden voor alle soorten van huisvesting die worden aangeboden door de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren. Voor de lokale besturen is het kader "richtinggevend". "Lokale besturen creëren namelijk veel verschillende soorten opvangplaatsen", legt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers uit. "Denk aan opvangplaatsen in hotelkamers, noodwoningen, kloosters of containerunits. Het is logisch dat de huurprijs varieert naargelang type verblijfplaats en comfort en dat het lokaal bestuur de uiteindelijke huurprijs kan bepalen.”