Vlaanderen lanceert nieuwe campagne om Vlaming aan het lezen te krijgen

Het gaat slecht met de leesvaardigheid in Vlaanderen. In de internationale PIRLS-vergelijking met 45 landen halen de Vlaamse 10-jarigen slechts de 32ste plaats als het gaat over begrijpend lezen. Eén op de vijf haalt zelfs het minimumniveau niet. We bengelen dus achteraan het peloton. “En dat terwijl lezen de absolute basis is voor alle leren”, luidt het in een persmededeling van Weyts en Jambon.