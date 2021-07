Vlaanderen krijgt opvangnetten tegen zwerfvuil in waterlopen

"In eerste instantie moeten we het probleem van zwerfvuil in onze waterlopen aanpakken bij de bron en ervoor zorgen dat afval dus niet in onze riolen en waterlopen terecht komt", zegt Demir. "Maar naast verschillende preventieve maatregelen, hebben ook projecten als dit een rol te spelen om onze waterlopen proper te houden. In het najaar starten we met drie netten die strategisch zullen worden opgesteld in het Maasbekken. Daarnaast leren we natuurlijk ook uit de ervaring uit het buitenland. Als de resultaten positief zijn, kunnen we de netten ook op andere plaatsen in Vlaanderen inzetten op weg naar afvalvrije beken en rivieren."