Vlaanderen krijgt opnieuw grote boekenbeurs

Vanaf dit najaar krijgt Vlaanderen opnieuw een grote boekenbeurs waar alle uitgevers en boekenhandelaars aan deelnemen. Het nieuwe jaarlijkse boekenevenement zal ‘Boektopia’ heten en telkens tijdens de herfstvakantie plaatsvinden. Voor de eerste editie is Kortrijk de gaststad. Dat maakte Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon bekend op een persconferentie in boekhandel Pardoes in Mechelen.

Jambon is “enorm blij” met Boektopia. “Daarmee vullen we de leemte op die was ontstaan na het wegvallen van de traditionele Antwerpse boekenbeurs. Na de literatuurprijs de Boon lanceren we opnieuw een belangrijk evenement dat het boekenvak en het lezen in Vlaanderen het nodige aanzien zal geven.”

De traditionele Boekenbeurs in Antwerpen vond voor het laatst plaats in 2019 en lokte toen ruim 123.000 bezoekers. In 2020 kon de beurs niet doorgaan door de coronacrisis en in 2021 ging organisator Boek.be failliet. Daarmee kwam een einde aan een traditie van ruim 80 jaar.

Doorstart

Uit de as van de Boekenbeurs herrees in Antwerpen ‘LEES! Het Boekenfestival’, dat in 2021 24.000 bezoekers over de vloer kreeg. Er kwam echter geen tweede editie. Vorig jaar werd wel Boektopia gelanceerd. Het evenement, dat 28.000 bezoekers over de vloer kreeg, maakt nu dus een doorstart als grootschalige boekenbeurs.

“Ik heb het even opgezocht: de allereerste Boekenbeurs vond plaats in 1932, toen nog in de Stadsfeestzaal in het centrum van Antwerpen”, zei Jambon tijdens zijn speech in Mechelen. “Vanaf begin jaren zeventig werd dan het Bouwcentrum, later ‘Antwerp Expo’, de vaste stek. De Boekenbeurs lokte in zijn beste jaren tot 180.000 bezoekers.”

“Lezen nodige ampleur geven”

In een wereld vol smartphones en iPads is het niet evident om Vlamingen - en vooral jonge kinderen en pubers - de liefde voor het boek bij te brengen, aldus Jambon. “Het papieren boek dreigt in de verdrukking te komen en we zijn het aan de volgende generaties verplicht tegengas te geven.” Met een “groot boekenfeest” hopen de minister van Cultuur en de Vlaamse regering lezen op zich te promoten en de nodige “ampleur” te geven.

Boektopia vindt dit jaar plaats van 28 oktober tot en met 5 november, met Kortrijk Xpo als centrale hub. Lezers kunnen er snuisteren in “de grootste boekenhandel van Vlaanderen” en honderden nationale en internationale auteurs ontmoeten.

Tegelijkertijd zullen er tijdens de hele maand november overal in Vlaanderen activiteiten plaatsvinden in tal van boekhandels, bibliotheken, scholen en op podia van literaire organisaties. Waar Boektopia in 2024 zal plaatsvinden, is nog niet beslist.