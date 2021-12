Vlaanderen kreeg er 57 nieuwe windturbines bij in 2021

Er zijn dit jaar in Vlaanderen 57 nieuwe windturbines gebouwd, goed voor een aangroei in vermogen van 206 Megawatt. Dat meldt de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA). Vlaanderen telt nu 619 operationele windturbines met een totaal vermogen van 1.543,5 MW. Daarmee is de doelstelling 2020 volgens VWEA met een jaar vertraging behaald.

In West-Vlaanderen zorgden de realisaties in de Zeebrugse haven voor een fikse groei van 62 MW (zestien windturbines). In de provincie Antwerpen werd er 60 MW (zeventien windturbines) bijgebouwd. In Oost-Vlaanderen kwam er dit jaar 50 MW (veertien windturbines) bij. In Limburg werd er 30 MW (negen windturbines) bijgebouwd, terwijl in Vlaams-Brabant er in 2021 sinds lang 4 MW (één windturbine) werd geïnstalleerd.

Chiptekort

Ondanks de moeilijke economische situatie en de gevolgen van de coronacrisis toont de sector zich veerkrachtig, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. De vergunningen van de projecten die dit jaar gebouwd zijn, dateren al van enkele jaren geleden. Ook volgend jaar staan er heel wat projecten in de steigers, maar of die tijdig kunnen gebouwd worden, is volgens VWEA nog maar de vraag. De windenergiesector ondervindt immers ook vertraging in de leveringen en tekorten in onderdelen, zoals chips. Dat maakt de precieze planning bijzonder moeilijk, klinkt het.

Ondersteuning

“Windenergie is meer dan ooit hard nodig om de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden”, zegt Bode. “De sector staat klaar om de doelstelling 2030 mee te realiseren en rekent op de nodige ondersteuning daarbij. Een stabiel juridisch kader, vlottere procedures en een uitbreiding van het huidige ruimtelijke kader voor windenergie zijn noodzakelijk om de verdere aangroei van windenergie in Vlaanderen te garanderen, als we onze doelstellingen willen halen. Wij hopen snel te mogen vaststellen dat de doorgevoerde maatregelen van de Vlaamse regering rond de problematiek van aanslepende beroepsprocedures resulteren in een behandelingstermijn van maximum zes maanden.”

Dubbele van de doelstelling

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wijst er in een reactie op dat Vlaanderen er voor het eerst in jaren in slaagt om het investeringsritme in windenergie op te drijven. “Ondanks de perceptie die sommigen willen creëren, wordt in Vlaanderen ten volle de verantwoordelijkheid opgenomen als het gaat over hernieuwbare energie. Met dank aan alle investeerders op het terrein behoort 2021 tot de beste drie jaren ooit. De jaarlijkse doelstelling van 108 MW zal in 2021 niet alleen overschreden worden, maar nagenoeg het dubbele van de doelstelling wordt behaald. Belangrijk aangezien een inhaalbeweging moest gebeuren op het vorige windplan”, aldus Demir.

Tegelijk zijn ook de vooruitzichten volgens de minister “enigszins positief”. “We zijn er de voorbije 2 jaar tijd in geslaagd om meer dan 100 windturbines op land te vergunnen, goed voor 410 MW. Op dat elan blijven we doorgaan zodat we élk jaar onze doelstelling kunnen halen”, aldus Demir.