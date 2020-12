Vlaanderen kreeg er 1.000 hectare erkende natuurreservaten bij in 2020

In 2020 erkende Demir 12 gebieden beheerd door Natuurpunt, goed voor een extra oppervlakte van 93,28 hectare. Ook de natuurvereniging Limburgs Landschap vzw is goed voor 91,18 hectare via twee bijkomende natuurreservaten. De Vlaamse overheid zelf zorgde voor 813,09 hectare via vier bijkomende natuurreservaten. In totaal is dat goed voor 997,55 hectare, becijferde de minister.