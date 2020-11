Vlaanderen kocht al 1,1 miljoen coronasneltests

IN KAART. Lichte stijging van aantal patiënten in ziekenhui­zen in meeste provincies. Bekijk hier de situatie in uw regio

9:26 Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in België is aan het dalen. Ook in de ziekenhuizen leken de cijfers stilaan de goede kant op te gaan in steeds meer provincies, maar vandaag zien we toch weer een lichte stijging in de bezetting ten opzichte van gisteren. Deze grafieken en kaarten tonen hoe de situatie in uw provincie en gemeente evolueert.